Over 250 flights cancelled on Sunday due to Tyhoon Karen

NAIA Terminal 2 / Photo courtesy of skyscrapercity.com/mb.com.ph

Philippine Airlines, Cebu Pacific and Air Asia has cancelled a total of 278 flights on Sunday, October 16, due to Typhoon Karen.

Below is the list of cancelled flights:

DOMESTIC FLIGHTS

PHILIPPINE AIRLINES

PR1808 Davao-Manila

PR1820 Davao-Manila

PR1866 Cebu-Manila

PR453 Manila-Gensan

PR454 Gensan-Manila

PR1853 Manila-Cebu

PR1854 Cebu-Manila

PR1811 Manila-Davao

PR1812 Davao-Manila

PR1813 Manila-Davao

PR1814 Davao-Manila

PR1809 Manila-Davao

PR1810 Davao-Manila

PR2139 Manila-Iloilo

PR2140 Iloilo-Manila

PR2141 Manila-Iloilo

PR2142 Iloilo-Manila

PR2519 Manila-Cagayan de Oro

PR2520 Cagayan de Oro-Manila

PR2521 Manila-Cagayan de Oro

PR2522 Cagayan de Oro-Manila

PR2841 Manila-Cebu

PR2842 Cebu-Manila

PR2849 Manila-Cebu

PR2850 Cebu-Manila

PR2836 Cebu-Manila

PR2845 Manila-Cebu

PR2846 Cebu-Manila

PR2889 Manila-Ozamiz

PR2890 Ozamiz-Manila

PR2959 Manila-Cotabato

PR2960 Cotabato-Manila

PR2981 Manila-Tacloban

PR2982 Tacloban-Manila

PR2925 Manila-Legaspi

PR2926 Legaspi-Manila

PR2993 Manila-Zamboanga

PR2994 Zamboanga-Manila

PR2545 Manila-Dumaguete

PR2546 Dumaguete-Manila

PR2203 Manila-Roxas

PR2204 Roxas-Manila

PR2969 Manila-Kalibo

PR2970 Kalibo-Manila

PR2967 Manila-Butuan

PR2968 Butuan-Manila

PR2557 Manila-Dipolog

PR2558 Dipolog-Manila

PR2781 Manila-Puerto Princesa

PR2782 Puerto Princesa-Manila

PR2557 Manila-Dipolog

PR2558 Dipolog-Manila

PR2773 Manila-Tagbilaran

PR2774 Tagbilaran-Manila

PR2835 Manila-Cebu

PR2129 Manila-Bacolod

PR2130 Bacolod-Manila

PR2131 Manila-Bacolod

PR2132 Bacolod-Manila

PR2084 Manila-Basco

PR2805 Basco-Manila

PR2039 Manila-Caticlan

PR2040 Caticlan-Manila

PR2059 Manila-Caticlan

PR2060 Caticlan-Manila

PR2071 Manila-Calbayog

PR2072 Calbayog-Manila

PR2043 Manila-Caticlan

PR2044 Caticlan-Manila

PR2021 Manila-Masbate

PR2022 Masbate-Manila

PR2265 Manila-Naga

PR2266 Naga-Manila

PR2079 Manila-Catarman

PR2080 Catarman-Manila

PR2031 Manila-Busuanga

PR2032 Busuanga-Manila

CEBU PACIFIC

5J471 Manila-Bacolod

5J472 Bacolod-Manila

5J473 Manila-Bacolod

5J474 Bacolod-Manila

5J483 Manila-Bacolod

5J484 Bacolod-Manila

5J485 Manila-Bacolod

5J486 Bacolod-Manila

5J487 Manila-Bacolod

5J785 Manila-Butuan

5J786 Butuan-Manila

5J787 Manila-Butuan

5J788 Butuan-Manila

5J379 Manila-Cagayan de Oro

5J380 Cagayan de Oro-Manila

5J381 Manila-Cagayan de Oro

5J382 Cagayan de Oro-Manila

5J383 Manila-Cagayan de Oro

5J384 Cagayan de Oro-Manila

5J391 Manila-Cagayan de Oro

5J392 Cagayan de Oro-Manila

5J397 Manila-Cagayan de Oro

5J398 Cagayan de Oro-Manila

5J385 Cagayan de Oro

5J196 Manila-Cauayan

5J197 Cauayan-Manila

5J553 Manila-Cebu

5J562 Cebu-Manila

5J561 Manila-Cebu

5J554 Cebu-Manila

5J563 Manila-Cebu

5J564 Cebu-Manila

5J567 Manila-Cebu

5J568 Cebu-Manila

5J555 Manila-Cebu

5J565 Manila-Cebu

5J887 Manila-Cotabato

5J888 Cotabato-Manila

5J955 Manila-Davao

5J959 Manila-Davao

5J961 Manila-Dava

5J962 Davao-Manila

5J963 Manila-Davao

5J975 Manila-Davao

5J703 Manila-Dipolog

5J704 Dipolog-Manila

5J623 Manila-Dumaguete

5J624 Dumaguete-Manila

5J625 Manila-Dumaguete

5J626 Dumaguete-Manila

5J989 Manila-General Santos

5J991 Manila-General Santos

5J992 General Santos-Manila

5J995 Manila-General Santos

5J447 Manila-Iloilo

5J451 Manila-Iloilo

5J452 Iloilo-Manila

5J453 Manila-Iloilo

5J454 Iloilo-Manila

5J457 Manila-Iloilo

5J458 Iloilo-Manila

5J321 Manila-Legazpi

5J322 Legazpi-Manila

5J323 Manila-Legazpi

5J324 Legazpi-Manila

5J325 Manila-Legazpi

5J326 Legazpi-Manila

5J327 Manila-Legazpi

5J328 Legazpi-Manila

5J781 Manila-Ozamiz

5J782 Ozamiz-Manila

5J771 Manila-Pagadian

5J772 Pagadian- Manila

5J773 Manila-Pagadian

5J774 Pagadian-Manila

5J635 Manila-Puerto Princesa

5J636 Puerto Princesa- Manila

5J637 Manila-Puerto Princesa

5J638 Puerto Princesa-Manila

5J643 Manila-Puerto Princesa

5J644 Puerto Princesa-Manila

5J373 Manila-Roxas

5J374 Roxas-Manila

5J513 Manila-San Jose

5J514 San Jose-Manila

5J649 Manila-Tacloban

5J650 Tacloban-Manila

5J659 Manila-Tacloban

5J660 Tacloban-Manila

5J617 Manila-Tagbilaran

5J618 Tagbilaran-Manila

5J619 Manila-Tagbilaran

5J620 Tagbilaran-Manila

5J621 Manila-Tagbilaran

5J622 Tagbilaran-Manila

5J504 Manila-Tuguegarao

5J505 Tuguegarao-Manila

5J506 Manila-Tuguegarao

5J507 Tuguegarao-Manila

5J821 Manila-Virac

5J822 Virac-Manila

5J851 Manila-Zamboanga

5J852 Zamboanga-Manila

5J857 Manila-Zamboanga

5J858 Zamboanga-Manila

5J580 Cebu-Manila

5J581 Manila-Cebu

5J550 Cebu-Manila

5J590 Cebu-Manila

5J960 Davao-Manila

5J468 Iloilo- Manila

CEBGO

DG6043 Manila-Busuanga

DG6044 Busuanga-Manila

DG6051 Manila-Busuanga

DG6052 Busuanga-Manila

DG6223 Manila-Caticlan

DG6224 Caticlan-Manila

DG6227 Manila-Caticlan

DG6228 Caticlan-Manila

DG6233 Manila-Caticlan

DG6234 Caticlan-Manila

DG6225 Manila-Caticlan

DG6241 Manila-Caticlan

DG6243 Manila-Caticlan

DG6113 Manila-Naga

DG6114 Naga-Manila

AIR ASIA

Z20320 Manila-Tacloban

Z20350 Manila-Tagbilaran

Z20351 Tagbilaran-Manila

Z20324 Manila-Tacloban

Z20763 Manila-Cebu

Z20426 Manila-Puerto Princesa

Z20427 Puerto Princesa-Manila

Z20300 Manila-Kalibo

Z2780 Cebu-Manila

Z2781 Manila-Cebu

Z20711 Manila-Kalibo

Z20611 Manila-Davao

Z20432 Manila-Puerto Princesa

INTERNATIONAL

PHILIPPINE AIRLINES

PR422 Manila-Haneda

PR421 Haneda-Manila

PR730 Manila-Bangkok

PR731 Bangkok-Manila

PR300 Manila-HongkonG

PR301 Hongkong-Manila

PR428 Manila-Narita

PR427 Narita-Manila

PR318 Manila-Hongkong

PR319 Hongkong-Manila

PR511 Manila-Singapore

PR502 Singapore-Manila

PR507 Manila-Singapore

PR508 Singapore-Manila

PR1815 Manila-Singapore

PR1816 Singapore-Manila

PR466 Manila-Incheon

PR467 Incheon-Manila

PR720 Manila-London

PR721 London-Manila

PR382 Manila-Canton

PR383 Canton-Manila

PR358 Manila-Peking

PR359 Peking-Manila

PR215 Manila-Port Moresby

PR216 Port Moresby-Manila

PR469 Incheon-Manila

PR306 Incheon-Manila

PR111 Guam-Manila

PR897 Taipei-Manila

PR510 Singapore-Manila

PR737 Bangkok-Manila

PR311 Hongkong-Manila

PR222 Darwin-Manila

PR419 Pusan-Manila

PR896 Manila-Taipei-Kansai

PR897 (Oct.17) Kansai-Taipei -Manila

CEBU PACIFIC

5J929 Manila-Bangkok

5J930 Bangkok-Manila

5J101 Manila-Guam

5J102 Guam-Manila

5J108 Manila-Hong Kong

5J109 Hong Kong-Manila

5J110 Manila-Hong Kong

5J111 Hong Kong-Manila

5J5054 Manila-Narita

5J5055 Narita-Manila

5J813 Manila-Singapore

5J814 Singapore-Manila

Passengers affected by the cancellation may re-book their flights according to the policies of the airline concerned.

Typhoon Karen has made landfallover Baler, Aurora and is now in the vicinity of Pangasinan, raising tropical cyclone warning signal (TCWS) #3 in Pangasinan, Northern Zambales, Tarlac, La Union and Benguet; TCWS #2 in Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Ilocos Sur, Mt Province, Ifugao, Rest of Zambales, Pampanga and Bataan; and TCWS #1 in Southern Isabela, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Northern Quezon including Polilio island, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Southern Apayao, Cavite, Batangas and Laguna.