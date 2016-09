Rufa Mae Quinto confirms pregnancy

Rufa Mae Quinto (Instagram)

Rufa Mae Quinto has confirmed she is 17 weeks pregnant.

The actress is engaged to Filipino-American Trevor Magallanes.

“Siyempre ninerbyos na din ako kung mabibigyan ko siya ng family kasi ‘yung age ko na din di ba, 38. Sabi ko, ‘Mabibigyan ko pa ba ito ng anak?,’” Rufa Mae said in an interview on “Rated K” that aired last Sunday.

Rufa Mae admitted she’s having a delicate pregnancy.

“Nag-spotting ako noong second month ko. Na-ospital ako ng apat na araw. Kasi tumakbo ako, hindi ko naman alam na bawal na pala gumalaw ng gumalaw. Dapat dahan-dahan lang. hindi ka na nga pwede yumuko basta,” she said.

Despite the difficulties, Ruffa Mae feels so blessed to have a baby.

“Ito yung moment na araw-araw wala kang emptiness ever kasi parang alam mo na may kasama ka. Yung kahit wala kang gagawin, kahit kayong dalawa lang pwede mo siya kakausapin mo siya, ‘Hello there, anak,’” she said.

Rufa Mae is happy being pregnant and being with 29-year-old Trevor.

“Siguro ito yung umpisa ng todo. When it rains it pours. Sa loob ng limang buwan, binigay sa akin lahat ng Diyos. Walang nangyayari na negativity, all positivity. Kasi nga tapos na. happy ending,’” she said.

Rufa Mae and Trevor got engaged last February. They are set to wed on Nov. 25.

Describing Trevor she said, “Mabait siya saka pinaninindigan niya ako. Sa kaka-ganoon niya, na-fall na ako sa kanya. Siyempre minsan nagda-doubt ka pa pero nagdadasal na na lang ako sa mga fears na iyan. Sabi ko kelan pa ko hindi matatakot eh lagi na lang ako takot sa love life. So this time tinodo ko na din lahat-lahat.”