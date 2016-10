The power of four

(CLOCKWISE): Angeline Quinto, KZ Tandingan, Yeng Constantino and Kyla

For a lot of performers, it is fulfilling to collaborate with fellow artists (lalo na kung wala naman silang ginagawang iba!). I could mean a once-in-a-lifetime opportunity or a long-term career (gusto ko ng long term career!).

Cornerstone Management is presenting the concert “Divas” featuring talented singers Kyla, KZ Tandingan, Yeng Constantino and Angeline Quinto (ako na lang ang kulang!) on Nov. 11 at the Araneta Coliseum.

“Naisip ni (manager) Sir Ericson Raymundo, na bilang magkakapatid naman kami sa Cornerstone, bakit di kami pagsama-samahin. Pare-pareho kaming nanalo mula sa mga singing competitions at never pa kami napagsama sa iisang concert,” KZ said.

Now, some people may have a negative connotation of the term “diva” but for these belters, being a diva can be a positive title (gusto ko maging diva!).

“Sabi kasi nila, ’pag diva, parang may attitude na. For me siguro, ang diva ’yung isang taong talagang nagsikap para sa kanyang pangarap at narating nya ’yun nang walang tinatapakang tao, na nakatungtong pa rin sya sa lupa,” Yeng explained.

Kyla added: “Ang diva kasi alam nya sa sarili nya na hindi nya kailangang magpasikat. Magshi-shine siya dahil sa galing nya. Hindi sya nagshi-shine kasi nagpapasikat sya. May difference kasi ’yun ’di ba?” (ako ba ay sisikat pa?!)

They clarified the rumor that international singer Rachelle Ann Go (who was supposed to be part of their concert) acted like a diva and backed out (ay umiisyu pa ha!).

“Kasama talaga siya dapat,” Yeng said. “Gusto nya talaga pero may international gig siya. Siya ulit si Gigi sa ‘Miss Saigon,’ this time sa Broadway na. Nanghihinayang siya na ’di sya makakasama sa concert pero malaking biyaya itong Broadway sa career nya. Happy kami for her.” (Broadway Centrum lang inaabot ko!)

The four singers admit they are trying to overcome the pressure (soft o hard ang pressure?!) over staging such a big show.

“’Yung pressure, good thing na rin yan kasi macha-challenge kang mag-practice at gawin ’yung best mo. Lalo na sa part ko, ako ang pinakabago sa aming apat. Thankful ako at need ko suklian ’yung trust na binigay sakin,” KZ said (ay namimigay ako ng Trust!).

Kyla mused, “Ang challenge lang talaga siguro ay kung paano kami magja-jive together na harmonious ’yung tunog naming apat.”

The concert features their signature singing styles, unique collaborations and surprise guests (aminin ko na, ako ’yung surprise, chos!).

“Ang surprise talaga dito abangan nila. Hindi kami sisipot. Charot!!!!!” KZ said in jest. (Game! Para ako nalang ang magco-concert, chos, push!)

(MR.FU hosts on 106.7 Energy FM, 8 a.m., Monday to Friday. Twitter/IG: @mrfu_mayganon. FB: Mr. Fu the Star DJ. Youtube: WTFu. Book: Juice ko Fu)